Suíça e Espanha se encontram na 1ª fase da Davis em 2007 A primeira fase da Copa Davis em 2007 pode ter um confronto entre os dois melhores tenistas do mundo na atualidade: a Suíça de Roger Federer vai enfrentar a Espanha de Rafael Nadal, de 9 a 11 de fevereiro. Os dois ainda não têm participação confirmada, mas foram vitais para a permanência de suas seleções no Grupo Mundial no fim de semana, com duas vitórias nos jogos de simples e participando das duplas, nas vitórias da Suíça sobre a Sérvia e da Espanha contra a Itália. A Suíça chega como potencial favorita, pois joga em casa e tem o direito de escolher o piso do confronto - deve evitar o saibro, piso favorito dos espanhóis e no qual Nadal obteve três de suas seis vitórias contra Federer - o suíço, líder do ranking, só venceu seu perseguidor mais próximo duas vezes, uma vez na grama e outra no cimento. "Vai ser um jogo duro, mas acredito que a Suíça também está reclamando de sua falta de sorte. Com nosso espírito coletivo, podemos bater qualquer equipe em qualquer piso", desafiou o presidente da Federação Espanhola de Tênis, Pedro Muñoz. Os finalistas da Davis deste ano, Rússia e Argentina, estréiam fora de casa na competição: os russos contra o Chile, e os argentinos diante da Áustria. A Suécia, que eliminou o Brasil no playoff, também atua como visitante, diante da Bielo-Rússia. Os outros confrontos serão: Alemanha x Croácia, Bélgica x Austrália, República Checa x Estados Unidos e França x Romênia.