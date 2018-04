Suíço anuncia candidatura à presidência do COI

Oswald disse que decidiu aspirar ao máximo posto no movimento olímpico com "grande honra e muita humildade". Ele destacou que competiu como remador em três edições dos Jogos Olímpicos e ganhou uma medalha de bronze em 1968, preside a Federação Internacional e Remo desde 1989, com seu mandato terminando no final deste ano, e também ocupou outros cargos relevantes no COI.

O alemão Thomas Bach, o porto-riquenho Richard Carrión, o taiwanês C.K. Wu e Ng Ser Miang, de Cingapura, são os outros candidatos. Se espera que o ucraniano Sergei Bubka também entre na disputa. Rogge deixará o cargo em setembro, após 12 anos no comando do COI. A eleição presidencial será realizada no dia 10 de setembro em Buenos Aires.