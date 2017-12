Suíço Roger Federer conquista o seu 42.º título na carreira O tenista suíço Roger Federer conquistou neste domingo o título do Torneio de Tênis de Tóquio, evento que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 600 mil em prêmios, ao derrotar o inglês Tim Henman por 2 sets a 0, com duplos 6/3. Federer precisou de pouco mais de uma hora para passar por Henman. Número um do mundo, esta foi a 13ª final do suíço em 14 torneios disputado nesta temporada, e o 42.º título da carreira. "Foi uma partida excelente. Aliás, estou muito satisfeito por ter participado deste torneio, que foi muito bem organizado. Realmente estou passando por uma grande temporada", contou Federer, que agora vai se preparar para o Masters Series de Madrid.