Suíços vencem a segunda regata do Mundial de Star Nada de Robert Scheidt e Bruno Prada ou Torben Grael e Marcelo Ferreira. A melhor dupla brasileira, até o momento, no Campeonato Mundial da Classe Star, disputado no Rio de Janeiro, é Alan Adler e Guilherme de Almeida. Eles estão na segunda colocação geral após duas regatas realizadas - restam quatro -, com 10 pontos perdidos no total. Neste domingo, ficaram em quarto lugar. No sábado, terminaram na sexta colocação.