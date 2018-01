Sul-africano bate recorde na natação O sul-africano Roland Schoeman roubou a cena nesta terça-feira, no primeiro dia da quarta etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), em Estocolmo, na Suécia. Ele venceu os 100 metros medley e estabeleceu o recorde mundial da distância: 52s51, contra os 52s58 feitos pelo alemão Thomas Rupprath em 2003. Schoeman ainda venceu os 100 metros livre, com o tempo de 46s45, e ficou muito perto de mais um recorde mundial em piscina curta - apenas 20 centésimos acima da marca do norte-americano Ian Crocker. Guilherme Roth teve o melhor desempenho entre os nadadores brasileiros: foi o 7º colocado nos 50 metros borboleta, com tempo de 24s07 (prova em que Schoeman foi prata).