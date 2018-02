Sul-Africano De Villiers fatura etapa de carros do Rally Dakar O sul-africano Giniel De Villiers surpreendeu e faturou a etapa desta segunda-feira nos carros do Rally Dakar. O espanhol Carlos Sainz chegou apenas 25 centésimos atrás do sul-africano. De Villiers completou o trecho de 252 quilômetros em 2h46min12seg, enquanto Sainz fez em 2h46h37. Em terceiro vem o francês Stephane Peterhansel, com 3min18seg atrás do líder. Com o tempo desta segunda-feira, Sainz mantém o primeiro lugar na classificação geral, com 5h09min19seg. Logo atrás vem De Villiers, com 5h10min21seg, apenas 1min02seg atrás do espanhol. Ao todo, o terceiro trecho do Dakar 2007, entre Nador e Er Rachidia, no Marrocos, teve 648 quilômetros, com 252 de especial. O traçado privilegiou a navegação e os ?labirintos? confundiram muitos navegadores. Palmeirinha é o brasileiro melhor colocado O piloto brasileiro Paulo Nobre, o Palmeirinha, chegou na 15.ª colocação na especial desta segunda-feira. Ao lado do navegador português Filipe Palmeiro, ele levou 3h11min32seg para percorrer os 252 quilômetros no Marrocos. Palmeirinha terminou a terceira etapa a 25min20seg de Giniel de Villiers. Na geral, a dupla luso-brasileira está em 63.° até o momento. Às 13h45, 65 veículos chegaram no fim da especial, segundo o site do Dakar. A dupla se redimiu do último lugar de domingo, após sofrerem problemas mecânicos. A BMW X5 de Palmeirinha passou por um pequeno lago e a água danificou o alternador. Riamburgo Ximenes e Lourival Roldan terminaram o dia na 33.ª colocação - a mesma de domingo. Eles fizeram um tempo 40min maior do que o Touareg de Villiers e ocupam a posição de número 61 na geral. A dupla brasileira também passou por problemas mecânicos no sábado.