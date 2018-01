Sul-africano iguala recorde na natação O sul-africano Roland Schoeman igualou o recorde mundial dos 100 metros livre em piscina curta (25 metros). Ele fez o tempo de 46s25 na final da prova, neste sábado, na etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação, registrando a mesma marca que o norte-americano Ian Crocker fez em março passado. Schoeman, inclusive, já tinha batido o recorde mundial em outra prova, os 100 metros medley, durante a etapa de Estocolmo da Copa do Mundo em Piscina Curta, disputada no começo da semana.