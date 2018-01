Sul-africano vence pela terceira vez a Maratona de Seul O sul-africano Gert Thuys venceu a Maratona Internacional de Seul com a marca de 2 horas 10 minutos 40 segundos. Essa foi sua terceira vitória na prova - ele havia vencido também em 2003 e 2004. O queniano Jason Mbote ficou na segunda colocação seguido do etíope Araya Haregot, numa corrida marcada por fortes ventos e baixa temperatura. A chinesa Zhou Chun-xiu, venceu pela segunda vez consecutiva a maratona feminina. Ela completou os 42.195 quilômetros com o tiempo de 2 horas 19minutos e 51 segundos. A segunda colocação foi ocupada pela sul-coreana Lim Kyung-lee.