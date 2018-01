Sul-Americano abre o ano de Scheidt Robert Scheidt estréia amanhã na temporada 2005. Ao lado do proeiro Bruno Prada, disputa o Sul-Americano da Classe Star, em Buenos Aires, primeira competição internacional da dupla desde que a parceria foi formada. O Sul-Americano também serve de preparação para o Mundial de Star, de 12 a 20 de fevereiro, no mesmo local. Pela Volvo Ocean Race, entra amanhã no ar o portal do Brasil 1 (www.brasil1.com.br), primeiro barco brasileiro a disputar a regata de volta ao mundo.