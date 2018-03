Sul-Americano de natação começa amanhã Começa nesta quinta-feira em Maldonado, no Uruguai, o Campeonato Sul-Americano de Natação, em piscina olímpica (50 metros). É a penúltima chance para os brasileiros garantirem vaga na Olimpíada de Atenas, que acontece em agosto. A última será no Troféu Brasil, em maio, no Rio de Janeiro. Até agora, 10 nadadores do País já têm índice. As eliminatórias serão disputadas nesta quinta-feira, com destaque para a disputa entre as brasileiras Mariana Brochado e Monique Ferreira pelo melhor tempo nos 400 metros livre. Mariana é recordista sul-americana da prova em piscina curta e Monique é a melhor do continente em piscina olímpica. As duas já garantiram, nos Jogos Pan-Americanos, no ano passado, vaga olímpica para o revezamento 4x200m livre. "Na eliminatória vou nadar para me classificar. Na final vou ter de me esforçar muito para vencer a Monique", disse Mariana. Joanna Maranhão, que tem 16 anos e índice olímpico nos 400m medley, busca vaga nos 200m do mesmo estilo. Outras provas com a presença de brasileiros: 50m borboleta (Kaio Márcio); 50m peito (Rebeca Gusmão); 800m livre (Luiz Lima); 200m costas (Rogério Romero); 100m borboleta (Ivi Monteiro); 100m peito (Eduardo Fischer); 200m livre (Rodrigo Castro); e 4x200m livre feminino.