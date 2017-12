Sul-Americano terá duelo entre Maurren e Keila no salto

Um duelo caseiro deve marcar a prova do salto em distância no Pan do Rio. Uma prévia do encontro entre Maurren Maggi e Keila Costa será no Sul-Americano de atletismo, na sexta-feira, na pista do Ibirapuera, em São Paulo. O salto de Maurren Maggi, no fim de semana, na Bolívia, mostrou que está recuperada das dores que sentiu no músculo adutor da coxa direita: 6,94 m, o terceiro melhor do mundo no ano. Com 6,88 m, de maio, Keila tem o oitavo melhor salto no ano no ranking mundial. O Sul-Americano será de quinta a sábado, no Estádio Ícaro de Castro Melo - o complexo do Ibirapuera está movimentado, já que o Brasil enfrenta a Coréia do Sul, pela Liga Mundial de vôlei, sexta e sábado, no ginásio ao lado da pista. O técnico Nélio Moura comemorou o salto em distância de 6,94 m, dado no domingo, em Cochabamba, por Maurren, na segunda tentativa das seis a que tem direito na prova (ainda saltou 6,87 m e 6,86 m). "Viu que salto bom que a Maurren deu na Bolívia? Apesar da altitude (a cidade está a 2.600 m e isso facilita os saltos), é excelente", disse Nélio. "É o terceiro melhor salto do ano. Tem duas russas que já saltaram acima de sete metros. Mas na América do Sul é o melhor do ano." As russas Lyudmila Kolchanova (com 7,21 m) e Irina Simagina (7,11 m) são as atletas citadas pelo técnico. Maurren já havia feito dois bons saltos na temporada, com 6,80 m (com vento a favor) e 6,76 m. O técnico aprovou a regularidade da saltadora. Nélio também treina Keila Costa e observa que embora elas sejam rivais na hora da prova, o ambiente é bom nos treinos. "Elas se ajudam e esse clima de competitividade, desde que positivo, é bom também." Ambas são nomes fortes para o Sul-Americano também no salto triplo, prova que será no sábado. Entre os brasileiros que competem em São Paulo, 11 são recordistas sul-americanos: Sanderlei Parrela, 400 m (44s29) e 4 x 400 m (2min58s56); Vicente Lenilson, 4 x 100 m (37s90); Lucimar Moura, 100 m (11s17), 200 m (22s60) e 4 x 100 m (42s97); Marilson Gomes dos Santos (27min28s12), Fabiana Murer, salto com vara (4,66 m); Maurren Maggi, salto triplo (14,53 m), salto em distância (7,26 m) e 100 m com barreiras (12s71); Lucimar Teodoro, 400 m com barreiras (55s94) e 4 x 400 m (3min26s82); Elisângela Adriano, arremesso do peso (19,30 m) e lançamento do disco (61,96 m); Josiane Tito e Maria Laura Almirão, 4 x 400 m (3min26s82).