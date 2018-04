Sul-coreana conquista o bronze A sul-coreana Kim Kyung-ah conquistou neste domingo a medalha de bronze no individual feminino do tênis de mesa ao vencer Li Jiawei, de Singapura, por 4 a 1. A mesa-tenista, de 27 anos, é a segunda mulher do país a conquistar uma medalha nesta categoria. A primeira foi Hyun Jung-hwa, que ganhou o bronze na Olimpíada de Barcelona, em 1992.