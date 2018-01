Sul-coreano vence Maratona de Boston O sul-coreano Lee Bong-Ju venceu hoje a 105ª edição da Maratona de Boston - uma das mais tradicionais provas de resistência do calendário mundial. Medalha de prata nos Jogos de Atlanta, em 96, Lee Bong-Ju, de 30 anos, fez o tempo de 2:09.43 horas, e pôs fim a 10 anos de hegemonia de corredores quenianos na competição. Em segundo lugar chegou o equatoriano Silvio Guerra e em terceiro, o queniano Joshua Chelang?a. A prova reuniu 15.640 atletas de 78 países. Entre as mulheres, a tradição se manteve. A vencedora foi a queniana Catherine Ndereba, com o tempo de 2:23.53 horas. Em segundo chegou a polonesa Malgorzata Sobanska e em terceiro, a russa Lyubov Morgunova.