Suns consegue virada sobre Cavaliers com 30 pontos de Nash Steve Nash marcou 30 pontos e fez 10 assistências para ajudar o Phoenix Suns a reverter uma desvantagem de 12 pontos e vencer o Cleveland Cavaliers por 103 a 92, na noite de domingo. Nash, que acertou 12 de 19 arremessos, fez 10 de seus pontos no terceiro período, quando o Suns tirou a diferença de 12 pontos no primeiro tempo e virou o placar para 69 a 64. O armador acrescentou mais 12 pontos no último quarto. "Ainda estamos trabalhando em busca de uma coesão, então eu estou tentando ser agressivo nesses primeiros jogos e não ser passivo, assistindo nossas dificuldades", disse Nash a repórteres. A vitória veio apesar do desfalque do pivô Amare Stoudemire, que tem uma lesão no joelho. O cestinha LeBron James liderou o Cavaliers com 27 pontos, sendo 21 deles no segundo tempo. "Acho que Grant (Hill) fez um grande trabalho na marcação de LeBron James durante todo o jogo", disse o técnico do Suns, Mike D'Antoni. O armador brasileiro Leandrinho contribuiu com 14 pontos e quatro rebotes para o Suns, enquanto Shawn Marion acrescentou 23 pontos e 12 rebotes. A vitória significa a recuperação da equipe, que havia perdido na rodada anterior por 119 a 98 em casa para o Los Angeles Lakers, na sexta-feira. Zydrunas Ilgauskas e Drew Gooden acrescentaram cada um 22 pontos para Cleveland. Gooden ainda pegou 14 rebotes, e Ilgauskas, 13. Veja os resultados da NBA no domingo: Boston Celtics 98 x 95 Toronto Raptors LA Clippers 115 x 101 Seattle Supersonics NY Knicks 97 x 93 Minnesota Timberwolves Charlotte Bobcats 90 x 88 Miami Heat Detroit Pistons 92 x 91 Atlanta Hawks New Orleans Hornets 93 x 88 Denver Nuggets Phoenix Suns 103 x 92 Cleveland Cavaliers LA Lakers 119 x 109 Utah Jazz