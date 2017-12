Super Bowl: Patriots campeão e gafe da CBS Com um ?field goal? de 41 jardas a nove segundos do fim do tempo regulamentar, Adam Vinatieri levou o New England Patriots à vitória sobre o Carolina Panthers por 32 a 29 e ao título da 38ª edição do Super Bowl. Com a conquista desta madrugada de segunda-feira, o Patriots soma o seu segundo título na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). A equipe havia sido campeã em 2002. Incidente - A rede CBS, responsável pela transmissão de imagens, fez um ?mea culpa? pela inesperada cena durante o intervalo do jogo, quando o cantor Justin Timberlake abriu ?sem querer? parte da blusa de Janet Jackson, também cantora, deixando o seu seio à mostra. ?A CBS lamentar profundamente o incidente?, se limitou a dizer uma nota da emissora.