Super Bowl tem a decisão do título do futebol americano O contraste marca o 40.º Super Bowl, a decisão do futebol americano, neste domingo, em Detroit. De um lado, o Pittsburgh Steelers, campeão em 1975, 76, 79 e 80, que pode se igualar aos recordistas Dallas Cowboys e San Francisco 49ers, com cinco títulos. Do outro lado, o Seattle Seahawks chega à decisão pela primeira vez. O Super Bowl decide o título da National Football League (NFL), a liga de futebol americano, e é disputado pelos campeões da Conferência Americana (AFC) e da Conferência Nacional (NFC). A edição deste ano começa às 21 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN Internacional. O time de Pittsburgh foi o último a se classificar para os playoffs. Foi 6.º colocado na AFC na temporada regular, com 11 vitórias e 5 derrotas. Já o Seattle ficou em 1.º lugar na NFC, com 13 vitórias e 3 derrotas. Dentro de campo, o time de Seattle tem sua força no ataque. Já o rival de Pittsburgh aposta tudo em sua resistente defesa. Mas, mais do que um jogo, o Super Bowl é um grande evento. Antes da bola oval entrar em disputa, haverá um show de Stevie Wonder. E, durante o intervalo da final, será a vez dos Rolling Stones entrarem no palco montado no centro do gramado. Segundo cálculos da própria NFL, a final deste domingo será vista por cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Só nos Estados Unidos, a vitória do New England Patriots, em 2005, teve audiência de 80 milhões de espectadores.