Super Bowl: TV pode ser punida A exposição do seio direito da cantora Janet Jackson, durante o show apresentado pela rede de TV CBS no intervalo do jogo entre o Patriots e Panthers, domingo à noite ? os Patriots venceram por 32 a 29 ?, ainda está rendendo muita discussão nos Estados Unidos. O presidente da Comissão Federal de Comunicação (FCC), Michael Powell, anunciou que será realizada uma ?investigação rápida e exaustiva? do ocorrido. ?A final do Super Bowl foi marcada por um incidente de mau gosto, grosseiro e deplorável. As crianças do nosso país, seus pais e seus cidadãos não merecem isso?, disse Powell. Apesar de a direção da CBS ter alegado que não estava no roteiro do show o cantor Justin Timberlake abrir a jaqueta de couro de Janet Jackson, a emissora pode ser multada em até US$ 27.500, se for comprovado que infringiu as regras de comunicação.