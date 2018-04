Super Bowl XLV quebra recorde de audiência nos Estados Unidos

SÃO PAULO - Pelo segundo ano consecutivo o Super Bowl quebrou o recorde de audiência na história da televisão americana. De acordo a Nielsen Co., entidade responsável pela medição de audiência televisiva, a edição 45 da final da NFL bateu a média de 111 milhões de telespectadores.

O Super Bowl XLV vencido pelo Green Bay Packers por 31 a 25 sobre o Pittsburgh Steelers, na noite de domingo, deixou para trás o Super Bowl XLIV, vencido pelo New Orleans Saints, em mais de três milhões de telespectadores.

Ainda de acordo com a Nielsen Co., a média de casas - incluindo diversos locais, como bares e hotéis - com televisores ligados foi de 53 milhões, e o pico de audiência se deu na jogada final do Pittsburgh Steelers, que selou a vitória do Green Bay, a pouco mais de um minuto do fim do jogo.

Além do recorde, o futebol americano, através da NFL, registrou um aumento de 24% em cinco anos na audiência de seus jogos, sacramentando sua posição como esporte favorito do público norte-americano.

Mundo. Não existe um medidor oficial para se ter um número preciso de audiência em países. Mas a NFL, juntamente com a FOX, detentora dos direitos de transmissão, estima que praticamente o número de telespectadores pelo mundo afora seja o mesmo registrado nos Estados Unidos.

