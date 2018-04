Superar Michael Phelps, o desafio de Thiago Pereira

Com seis índices para os Jogos de Pequim, o nadador carioca Thiago Pereira, de 21 anos, terá um duro desafio pela frente: superar o norte-americano Michael Phelps, de 22, em piscinas de 50 metros, padrão olímpico. Veja também: 'Vai, Thiago', e uma torcedora fanática nas arquibancadas Belo Horizonte recebe nesta sexta a Copa do Mundo de natação Ambos colecionaram resultados expressivos neste ano. Phelps, principalmente, durante a disputa do Mundial de Melbourne, na Austrália. Pereira, por sua vez, no Pan do Rio e na Copa do Mundo de natação de piscina curta - 25 metros. No dia 18 de novembro, Pereira atingiu o recorde mundial dos 200 metros medley durante a etapa de Berlim na Copa do Mundo, com 1min53s14. A marca anterior era do norte-americano Ryan Lochte. A meta do brasileiro, agora, é melhorar o desempenho na piscina de 50 metros para se aproximar do norte-americano. No Pan, Pereira fez 1min57s79 na disputa dos 200 metros medley, recorde sul-americano. A marca ainda é distante do recorde mundial de Phelps, que tem 1min54s98. O mesmo acontece na disputa dos 400 metros medley. Em piscina curta, Pereira tem 4min00s63 (recorde sul-americano), contra 4min11s14 no padrão olímpico. Phelps tem, na piscina de 50 metros, a marca de 4min06s22 (recorde mundial). Pereira consegue um tempo melhor nas piscinas de 25 metros por causa de seu estilo de competir. "Minha virada é um diferencial na piscina curta. Se consigo virar bem, tenho uma boa vantagem", explica. Em Pequim, o brasileiro está classificado para as provas dos 100 m e 200 m costas; dos 200 m e 400 m medley; dos 200 metros livres e dos 200 metros peito. De todas, Pereira deve lutar por medalhas na categoria medley, sua especialidade. Mas será possível se aproximar de Phelps até 8 agosto de 2008, quando começam os Jogos de Pequim? "Bem, estou treinando para isso, vamos ver o que vai acontecer", conta o brasileiro. Já Phelps possui marcas inversas a Pereira. O norte-americano é especialista em piscinas longas, ao passo em que registra resultados menos expressivos em piscinas curtas, tanto que dificilmente disputa provas nessa categoria. Em Pequim, Phelps espera conquistar o recorde de oito medalhas de ouro numa única edição. Se conseguir esse feito, ele irá superar a marca do compatriota Mark Spitz, que faturou sete medalhas douradas em Munique (1972). (Colaborou Marina Ramos, do estadao.com.br)