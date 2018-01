Superbowl: Patriots mantém favoritismo Para os apostadores, o New England Patriots é o favorito ao título da 39ª edição do Super Bowl, a grande final do futebol americano, que acontece no dia 6 de fevereiro, em Jacksonville, na Flórida. Nas casas de apostas de Las Vegas, os Patriots estão com uma vantagem de seis pontos sobre Philadelphia Eagles - uma diferença que vem se mantendo ao longo da semana. "Entendo que muita gente nos considere favoritos, porém isso não vale nada se a gente não conseguir confirmar em campo", comentou nesta quinta-feira o principal treinador da equipe, Bill Belichick. "Ganhará o time que souber executar da melhor maneira as jogadas de ataque", acrescentou. Os Patriots, do quarterback Tom Brady, lutam para conquistar o terceiro título do Super Bowl em quatro anos. Para chegar a mais esta final, a equipe de New England ganhou do Pittsburgh Steelers, por 41 a 27, e acabou campeã da Conferência Americana da NFL. Os Eagles, por sua vez, derrotaram o Atlanta Falcons por 27 a 10 e conquistaram o título da Conferência Nacional da NFL, a liga de futebol americano. É a primeira vez nos últimos 24 anos que a equipe, liderada pelo quarterback Donovan Mcnabb, vai ao Super Bowl. A final do Superbowl deste ano terá no intervalo um show de Paul McCartney. No ano passado, a atração da final se transformou numa grande polêmica nacional. Numa apresentação transmitida ao vivo pela tevê, Janeth Jackson - a irmã de Michael Jackson - colocou os seios à mostra provocando indignação e revolta de grande parte do público telespectador americano conservador. Ela disse que foi sem querer, mas não teve jeito. A CBS - emissora que transmitiu a partida e o show - foi multada.