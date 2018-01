Superliga: Banespa chega à 13ª vitória O Banespa/Mastercard está fazendo o possível para não deixar que o Telemig Celular/Minas e o On Line/Herval abram vantagem nas duas primeiras colocações da Superliga masculina de vôlei. Nesta quinta-feira, fez sua parte e venceu o Intelbrás/São José por 3 a 0 (18/25, 27/29 e 17/25). Com esta vitória, o Banespa está com 13 vitórias, contra 12 do On Line e 16 do Telemig Celular. A rodada desta quinta teve ainda mais dois jogos: o Unisul/Cimed ganhou por 3 a 0 do Shopping ABC/São Caetano (25/22, 25/21 e 25/18) e o Náutico/Araraquara venceu apertado (e de virada) por 3 sets a 2 do Ulbra (21/25, 19/25, 25/21, 25/19 e 17/15).