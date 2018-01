Superliga: Banespa tenta recuperação O destaque desta terça-feira da Superliga Masculina de Vôlei será o jogo entre Banespa/Mastercard e Ulbra, que se enfrentam em Porto Alegre, às 19h30. O time paulista tenta a recuperação, pois na última rodada perdeu a invencibilidade para a Unisul e a liderança para a Telemig/Minas. Os gaúchos da Ulbra têm o melhor bloqueador da competição (Cristiano, com 34,67% de aproveitamento), mas terão pela frente o poderoso ataque do Banespa. "Estamos trabalhando duro, mas tudo depende da inspiração. Às vezes, acordamos mais inspirados em um dia do que no outro", diz Cristiano. Na Superliga feminina, o ACF/Campos recebe o Cadsoft/São José, às 20h. No mesmo horário, a Nuceng/Macaé joga em casa, contra o Açúcar União/São Caetano.