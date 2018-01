Superliga: Brasília busca 5.ª vitória Quebrar o passe do São Caetano/Detur é a ordem da equipe da Brasil Telecom neste domingo, às 12 horas no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul (SP), pela Superliga Feminina de Vôlei. Em seu 7.º jogo, o time de Brasília, comandado por William Carvalho, busca a quinta vitória necessária para manter a equipe entre as melhores da temporada. William já viu o São Caetano jogar. Elogiou o saque e o passe adversário. "Temos de quebrar o passe delas e apresentar eficiência no ataque para chegar à vitória." Na Superliga Masculina, o Bento/Unipack pega o Telemig Celular Minas às 20h30, em Bento Gonçalves (RS).