Superliga chega a 10.ª rodada do turno A Superliga Masculina de Vôlei chega a penúltima etapa do turno com três jogos hoje pela 10.ª rodada. O Telemig/Minas joga contra a Intelbras/São José, em Belo Horizonte, ne4sta quarta, às 19h30. A Ulbra/São Paulo enfrenta o Shopping ABC/Santo André, no ginásio do Morumbi, em São Paulo, às 16 horas. UCS/Colombo e Unisul jogam, em Caxias do Sul (RS), às 20 horas.