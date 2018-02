Superliga chega às quartas-de-final Começam neste sábado as quartas-de-final da Superliga de Vôlei. Na Feminina, São José enfrenta Minas, às 20h30, e Campos joga contra Macaé, às 19h. No domingo, será a vez da Rexona receber São Caetano, às 17h, em Curitiba. Antes, às 12h, Osasco enfrenta o Pinheiros. E para não serem supreendidas logo na primeira rodada, jogando em casa, a ordem da Rexona é enfrentar o jogo com a mesma disposição de uma decisão de campeonato. Depois da instabilidade do segundo turno, a comissão técnica exige confiança para a fase final. "Nossa preocupação maior é colocar na cabeça das jogadoras que agora é que vale. E elas não podem trazer nada de negativo da fase anterior", avisa o auxiliar-técnico Ricardo Tabach. Mas o respeito ao adversário não foi deixado de lado. "São Caetano cresceu no returno e jogou muito bem, principalmente na última partida - contra Campos. Além disso, elas têm jogadoras que podem apresentar um vôlei ainda melhor. Do nosso lado, sentimos que a cobrança entre as jogadoras está maior, o que é positivo, e todas precisam contribuir", analisa. Na Superliga Masculina, amanhã haverá quatro jogos. Às 19h, Suzano recebe o Minas. Meia hora depois, jogam Ulbra e Palmeiras. Às 20h30, serão iniciados mais dois confrontos: Unisul e Intelbrás (com transmissão da SporTV) e Bento Gonçalves e Banespa.