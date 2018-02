Superliga: Clássico do ABC nesta terça O Banespa/MasterCard/São Bernardo disputa nesta terça-feira, às 20h, o clássico regional diante do Shopping ABC, em São Caetano do Sul (SP), pela sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Será a última rodada da competição antes das festas de fim de ano. "Queremos encerrar o ano em uma crescente. Há uma tendência dos atletas pensarem na folga. Temos de lutar contra isso e entrar totalmente concentrados", disse o técnico Mauro Grasso, do Banespa. O time teve um início ruim na competição, mas logo se recuperou. Venceu os três últimos jogos e está em sexto lugar, com oito pontos. O adversário está na oitava posição com sete pontos - duas vitórias e três derrotas. Grasso deve manter o elenco titular com Vinhedo, Michael, Alberto, Riva, Ricardo Serafim, Nalbert e Polaco. Outros quatro jogos: Intelbrás/São José e Unisul; Araraquara e Suzano; Ulbra e Online; e Bento/ Union Pack e UCS/Colombo.