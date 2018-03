Superliga começa fase decisiva amanhã Foi com a "fórmula de Bernardinho" que a Ulbra/São Paulo chegou à primeira colocação na fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei. Nesta quinta-feira, o time de Canoas faz em casa a primeira partida da série melhor-de-três das quartas-de-final, diante do frágil Shopping ABC/Santo André, oitavo colocado na primeira fase, às 19h30. "No nosso grupo, que é muito homogêneo, procuro colocar todo mundo para jogar. Todos sabem hoje que no nível de exigência do vôlei, um time não pode ter só seis titulares. Contamos com um grupo grande, que se aplica bem a essa fórmula", explica o técnico da Ulbra, Marcelo Fronckoviak, mostrando adotar a mesma tática de Bernardinho na seleção brasileira masculina. O treinador orgulha-se de sua equipe, que considera financeiramente modesta. "Não somos nem a quarta equipe em investimento. Mas meus jogadores têm muita vontade de vencer. É assim desde o ano passado, quando alguns achavam que podíamos ter vencido a Superliga por acaso", desabafa Marcelo Fronckoviak. No mesmo horário, o Telemig/Minas recebe o Bento/Union Pack. Os mineiros ficaram em terceiro na primeira fase e os seus adversários foram os sextos. Às 20h, em Florianópolis, jogam Unisul, segunda, e Intelbras/São José, sétimo. Por fim, às 20h30, o Wizard/Suzano, quarto, recebe o Banespa, quinto, com transmissão da SporTV.