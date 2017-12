Superliga começa para firmar talentos Algumas das melhores jogadoras de vôlei do mundo iniciam neste domingo as disputas de sua Superliga 2004/2005 diante de uma interrogação: será uma competição para firmar nomes ou revelar novos valores? As atletas do Finasa/Osasco (SP) iniciam a busca pelo tricampeonato, em casa, contra a Brasil/Telecom, de Brasília, no Ginásio Professor José Liberatti, às 12 horas, com transmissão ao vivo. "Será uma Superliga mais para firmar nomes do que para revelar", frisou o técnico da seleção brasileira feminina e do Finasa/Osasco, José Roberto Guimarães, que com as equipes cariocas do Rexona/Ades e Oi Campos dividem o favoritismo ao título. "A Regiane (atacante), do Rexona, já apareceu no ano passado e agora é se firmar. A MRV/Minas tem um grupo jovem e interessante no biotipo, como a Thaisa (meio de rede, de 17 anos e 1,95m). Até a própria Mari (ponta, do Finasa/Osasco)." Apesar de ter sido lembrada por Zé Roberto, Mari disse não precisar mais provar seu valor. Revelou estar ciente de que o segundo ano como atleta será mais difícil, principalmente, pelas cobranças que aparecerão. Para evitar o excesso de pressão afirmou que a responsabilidade, antes centrada na levantadora Fernanda Venturini, que se transferiu para o Rexona/Ades (para ser treinada pelo marido Bernardo Rezende, o Bernardinho), será dividida por todas as atletas. "Não tenho que provar mais nada. Joguei um Grande Prix (na Ásia) e uma Olimpíada (Atenas) com a seleção e acho suficiente", destacou Mari. Além das três equipes favoritas, outras seis disputam a competição feminina: Brasil/Telecom, Macaé Sports (RJ), MRV/Minas, Pinheiros/Blue Life (SP), São Caetano/Detur (SP) e Sesi Esporte (MG).