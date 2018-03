Superliga conhece hoje o 2º finalista Depois de quatro partidas, com duas vitórias para cada equipe, Finasa/Osasco e Rexona/Ades decidem nesta quarta-feira a segunda vaga para a final da Superliga Feminina de Vôlei. Os times fazem o último jogo da série melhor-de-cinco às 20 horas, em Osasco, com transmissão da SporTV. Quem vencer enfrenta a MRV/Minas na final. O time de Curitiba começou a temporada de forma irregular, alternando altos e baixos. A partir das quartas-de-final, uma das jogadoras que ganhou destaque no Rexona foi Sassá, que fez 17 pontos no último jogo. "O time está muito motivado. Na última partida entramos soltas, tranqüilas, alegres e determinadas, e isso foi fundamental para a vitória. Neste jogo decisivo temos de jogar da mesma maneira. A Finasa jogará em seu ginásio. Não podemos nos deixar abater pelas pressões externas", disse Sassá, que foi eleita a melhor jogadora da rodada e briga por uma vaga na seleção brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Técnico do Osasco e da seleção, José Roberto Guimarães pediu calma às suas atletas. "Temos de manter a tranqüilidade, aspecto que tem pautado nossa equipe ao longo do campeonato. Estamos preparados para enfrentar momentos decisivos como este e vamos em busca do objetivo que é a vaga para a final." Osasco e Rexona enfrentaram-se seis vezes nesta Superliga. Na fase classificatória, o time paulista venceu os dois jogos. Na semifinal, o time de Curitiba ganhou o primeiro jogo por 3 a 1 e o quarto, por 3 a 0. As vitórias de Osasco no segundo e terceiro jogos por 3 a 0.