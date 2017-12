Superliga de vôlei começa neste sábado Prometendo a edição mais disputada de todos os tempos, a Superliga Masculina de Vôlei, que terá 11 times, começa neste sábado, com uma partida. A Unisul/Cimed, atual campeã, recebe a UCS/Colombo, às 20h, com SporTV (às 22h, a RedeTV! transmite o teipe). Como na temporada passada, a equipe de Florianópolis chega entre as favoritas para a conquista do título. O elenco, comandado novamente pelo técnico argentino Carlos Weber, está reforçada pelo campeão olímpico Giovane. Além disso, o grupo conta com atletas experientes como o levantador Marcelinho Elgarten e o meio-de-rede Braz. Outro que ganhou oportunidade no grupo desde a última temporada foi o levantador Bruno Mossa, filho do técnico Bernardo Rezende com a ex-jogadora Vera Mossa. Giovane prevê uma competição acirrada e não vê a hora de estrear. "Será um campeonato muito equilibrado. A Unisul se preparou muito. Disputamos torneios neste início de temporada, aqui no Brasil e na Argentina, e a nossa responsabilidade é maior por estarmos chegando como campeões. Será um campeonato muito nivelado e estou ansioso pela estréia", diz. Apesar de todo o favoritismo, o veterano respeita a UCS. "Não vamos ter jogos fáceis nessa Superliga. A UCS merece todo respeito e precisamos entrar concentrados e determinados. Vamos estrear em casa, o que é um ponto favorável, precisamos tirar proveito disso e conquistar uma vitória em Florianópolis. Vencer em casa será fundamental", diz o atacante. A UCS, que disputa a Superliga desde a temporada passada, quer surpreender os favoritos com um conjunto modesto. O técnico é o experiente José Paulo Peron, que já passou pelo Náutico/Araraquara. Dentre os jogadores, o destaque fica para o ponta Bráulio, que já jogou pelo Banespa. Feminino - A competição feminina começa no domingo, com Finasa e Brasil Telecom, de Brasília, ao meio-dia, em Osasco (com SporTV e RedeTV!). Defendendo o título, a equipe paulista divide o favoritismo com Rexona/Ades e OI/Campos, ambas do Rio de Janeiro. Osasco, do técnico José Roberto Guimarães, terá a volta da atacante Paula Pequeno. "Para fazer uma boa campanha na Superliga temos de treinar muito. E não podemos fazer comparações com a temporada anterior. As equipes estão com formações diferentes, estamos num outro momento e tudo começa do zero", diz Paula. "É fundamental aproveitar todas as oportunidades, cada ponto, cada set. Acho que esse tem de ser o espírito para disputarmos esta competição tão difícil." A atleta ainda não viu a Brasil Telecom nesta temporada, mas acredita que a partida será disputada. "Não conhecemos o adversário taticamente, mas é importante saber lidar com situações novas no meio da partida. Não podemos nos deixar surpreender."