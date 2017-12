Superliga de Vôlei é apresentada no Rio A 11ª edição da Superliga de Vôlei, que começa no próximo sábado, foi apresentada nesta terça-feira, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A competição vai até abril de 2005, com 20 equipes - 11 masculinas e nove femininas. Segundo técnicos e jogadores, a disputa entre os homens será a mais disputada de todos os tempos, com mais de cinco equipes brigando pelo título. Entre as moças, o troféu deve ficar entre Finasa/Osasco, de São Paulo, e Rexona/Ades e Oi Campos, ambas do Rio de Janeiro. O Banespa/Mastercard/São Bernardo chega embalado pela conquista dos títulos paulista e do Grand Prix. O time do técnico Mauro Grasso tem média de apenas 22 anos e está cotado entre os favoritos. "Antes do Paulista a gente não imaginava que esse favoritismo pudesse acontecer. Mas o time mostrou um comprometimento tão grande que hoje é favorito. Acho que tem uns quatro times que vão brigar pelo título: nós, Wizard/Suzano, Unisul/Cimed e Ulbra", enumera o técnico. O capitão Nalbert vai além: "O nível técnico está muito alto. Acho que Online e Bento/Union Pack vão dar trabalho. Já me disseram que jogar com a UCS em Caxias do Sul não está fácil. O que posso afirmar é que muitas surpresas virão, e isso que é gostoso. É chato quando a gente sabe que são só dois ou três times que vão disputar o título." Desgaste - Ricardo Najavas, técnico da Wizard/Suzano, concorda: "Vai ser, sem dúvida, a mais disputada de todos os tempos. Nós, Banespa, Telemig/Minas, Ulbra, Unisul, Bento e Online vamos brigar pelo título. Nunca uma Superliga teve tantas equipes com chances." Mas o treinador sugeriu: "Jogar de quinta e sábado não dá, é muito desgastante, é horrível. Não dá para treinar direito. Podia fazer que nem o Campeonato Italiano, com um jogo por semana. Poderia dar certo se a Superliga começasse em outubro." A equipe, que conta com os campeões olímpicos Rodrigão e André Nascimento, acabou perdendo a final do Paulista para o Banespa. "Foi difícil, ainda está engasgado. Mas a gente vai chegar mais entrosado para a Superliga. Tivemos pouco tempo de treino com o time completo", afirma André Nascimento. Os outros participantes são Intelbras/São José, Náutico Araraquara, Shopping ABC/São Caetano, O jogo de abertura do campeonato será entre Unisul e UCS/Colombo, que se enfrentam às 20 horas do sábado, em Florianópolis. Feminino - Entre as mulheres, a Finasa/Osasco terá um grande rival pela frente: é o Rexona/Ades, que mudou de Curitiba para o Rio de Janeiro e conta com atletas como Fernanda Venturini, Sassá e Fabiana, que foram aos Jogos de Atenas. No banco, a maior estrela: o técnico Bernardinho. "Eu diria que a Superliga está dividida em três grupos. O campeão deve ser ou Rexona, ou Finasa ou Campos, disso não sai. Depois vêm Pinheiros, Brasil Telecom e Minas, e na seqüência, os outros", diz Fernanda, que coleciona 12 títulos nacionais. Em Osasco, a maior preocupação do técnico José Roberto Guimarães é o entrosamento entre a levantadora Gisele e o resto do elenco. A jogadora vem de cinco meses de recuperação de uma lesão no tornozelo. "Apesar de termos ganho o Paulista, o que ainda me preocupa é o tempo de bola entre a Gisele e as atacantes. Ainda falta velocidade e ritmo, que com outras levantadoras era diferente", analisa Zé Roberto. Sobre os futuros confrontos com Bernardinho, o técnico da Seleção Feminina declarou: "Acho que a palavra duelo é muito forte. O que todos têm de saber é que eu ou o Bernardinho, que já fizemos algo pelo vôlei, não somos maiores do que nossas equipes. O jogo é entre Finasa e Rexona, e não Zé Roberto e Bernardinho." As outras três equipes participantes são Sesi Esporte, de Minas Gerais; Macaé, do Rio e São Caetano.