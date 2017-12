Superliga de vôlei masculino volta dia 7 Com um time jovem, o Banespa/Mastercard encerrou o ano em casa com uma vitória de virada sobre um dos favoritos ao título da Superliga Masculina de Vôlei: a Telemig/Minas. Três sets a 1, com parciais de 23/25, 31/29, 25/20 e 33/31, na noite de domingo. A competição volta em 7 de janeiro. O melhor jogador em quadra foi Bruno Zanuto, o Borba, que anotou 21 pontos pelo Banespa. "Esta vitória e meu bom desempenho são fruto do trabalho da equipe. O Banespa apostou em um time jovem para esta temporada e está nos apoiando e incentivando. Este resultado mostra que podemos jogar de igual para igual com as grandes equipes, como o Minas, que tem vários campeões mundiais no elenco", comemorou Borba. O atacante, vice-campeão mundial juvenil em 2003, no Irã, e campeão mundial infanto-juvenil em 2001, no Egito, complementou: "Vamos para cima dos outros adversários. Não vamos desistir. Queremos estar nas finais desta Superliga." Contente com o desempenho do grupo, o técnico Mauro Grasso ainda destacou: "O melhor da vitória foi o espírito da equipe. Ainda não tínhamos conseguido mostrar a verdadeira cara do time, pois ainda não conseguimos jogar nenhuma partida com o grupo completo. Mostramos que podemos ir muito além do quinto lugar que todos estão prevendo para a equipe."