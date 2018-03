Superliga de Vôlei tem rodada decisiva A última rodada da Superliga Masculina de Vôlei, que será realizada hoje, definirá os confrontos das quartas-de-final da competição - em séries melhor-de-três jogos. Todas as partidas começarão às 21h30. Os quatro primeiros terão direito a definir as séries em casa, se necessário. A Ulbra/São Paulo, que está na liderança, vai a Bento Gonçalves enfrentar o Bento/Union Pack, sexto na tabela. Com 31 pontos - 14 vitórias e três derrotas - o time gaúcho não pode mais ser alcançado mesmo se perder para o Bento. A Unisul, que está em segundo lugar, recebe a Intelbras/São José, sétima colocada, e terá de tomar cuidado, já que o Telemig/Minas, que está em terceiro, tem o mesmo número de pontos que a Unisul e só perde no saldo de sets. Carlos Weber, técnico da Unisul, já fez as contas. "Precisamos vencer a Intelbras por 3 sets a 0 para assegurarmos o segundo lugar sem depender de outros resultados. Embora não tenhamos feito uma boa partida na última rodada contra o Telemig Celular/Minas (os catarinenses perderam por 3 a 0), o nosso time está bem, em boa forma física. Vamos corrigir as falhas para atingir o nosso objetivo", afirma. Vaga - O técnico de São José, Djalma Cardoso, quer manter o equlíbrio diante dos favoritos. "Todos os jogos com a Unisul são tensos e muito equilibrados. Não podemos jogar com a sorte nessa última rodada. Temos a possibilidade de melhorar na tabela e vamos correr atrás dela." O Minas joga em casa contra a UCS/Colombo, oitavo. Se vencer por 3 a 0, combinada com uma vitória por 3 a 1 da Unisul, os mineiros passam à segunda posição. Mas o atacante Giovane não quer saber de precipitações: "Antes de pensar na partida da Unisul, precisamos fazer a nossa parte, que é vencer e vencer por 3 a 0, o único resultado que nos interessa. Depois vamos saber do resultado deles." Encerram a rodada Shopping Jaraguá/Náutico e Wizard/Suzano, em Araraquara e Banespa/Mastercard e Shopping ABC/Santo André, em São Bernardo. A última vaga para as quartas ficará entre UCS/Colombo, oitavo, e Shopping ABC/Santo André, nono.