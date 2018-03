Superliga: decisão tem jogo na quinta Nesta quinta-feira, em Florianópolis, será realizada a segunda partida da final em melhor-de-cinco da Superliga Masculina de Vôlei. E a Unisul já tem uma boa vantagem: saiu na frente com uma vitória na quadra dos adversários da campeã Ulbra/São Paulo, em Canoas, no Rio Grande do Sul: 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/23, no sábado. O segundo jogo será às 17h30, com SporTV. ?O resultado é importante, mas esta série final é muito longa. Ainda mais jogando contra a Ulbra, tricampeã brasileira. Conheço muito bem toda a estrutura do lado de lá e sei que eles não irão desistir e lutarão o tempo todo. Tudo pode acontecer?, disse o argentino Carlos Weber, técnico da Unisul. SUPERLIGA FEMININA ? A MRV/Minas é a primeira finalista, depois de fechar em 3 a 1 a série melhor-de-cinco contra a Blue Life/Pinheiros no sábado. Na outra série, a favorita Finasa/Osasco foi surpreendida pela Rexona/Ades em Curitiba, também no sábado, com 3 sets a 0. A semifinal está empatada em 2 a 2 e até este domingo o que se sabia, oficialmente, pela CBV, é que a decisão seria na quarta-feira, em Osasco, às 20h ? em Curitiva, as informações iam de terça a quinta-feira. ?Temos de ver o lado emocional e treinar o que falhamos para buscar a classificação?, disse José Roberto Guimarães, técnico de Osasco.