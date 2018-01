Superliga define classificados amanhã A segunda fase da Superliga Masculina de Vôlei se encerra nesta quinta-feira com cinco partidas que definirão os oito classificados para as quartas-de-final. Todos os jogos serão às 18h. O destaque é a partida entre o Palmeiras/Guarulhos, sétimo colocado, e Telemig/Minas, quinto, em São Paulo, com transmissão da SporTV. Outros jogos: Ulbra x Bento Gonçalves, Banespa/Mastercard x Lupo/Náutico, Intelbrás/São José x Unisul e Wizard/Suzano x Shopping ABC/Santo André.