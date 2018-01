Superliga define título da 1ª fase Os técnicos campeões olímpicos Bernardinho, do Rexona-Ades, e José Roberto Guimarães, do Finasa/Osasco, se encontram nesta quarta-feira, às 20h30 (com SporTV), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio, no confronto entre as as duas melhores equipes da Superliga Feminina de Vôlei - em jogo, o título simbólico da primeira fase da competição. O Rexona, líder invicto da Superliga, tem um ligeiro favoritismo. O Finasa vem de tropeço na última rodada diante do Pinheiros/Blue Life, o que lhe custou a invencibilidade e a liderança do torneio. Mas nem tudo é problema para o técnico do Finasa, Zé Roberto, que terá a ponta Érika, recuperada de lesão abdominal. "Sem dúvida, as jogadoras vão querer mostrar serviço e se superar em uma partida tão importante." Bernardinho, por sua vez, espera encontrar um adversário em busca de reabilitação. "O Finasa tem um potencial de ataque absurdo e também bloqueia muito bem." Outros jogos da rodada: Sesi x São Caetano, Brasil Telecom x Pinheiros e Macaé x Campos.