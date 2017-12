Superliga é chance de renovação O vôlei brasileiro inicia neste sábado a disputa da Superliga, a principal competição do País, diante de uma interrogação: será um torneio para firmar nomes ou revelar novos valores? O confronto de abertura do torneio masculino será entre a atual campeã Unisul/Cimed (SC) e a UCS/Colombo (RS), às 20 horas, com transmissão pela SporTV, no Ginásio Carlos Sampaio, em Florianópolis. No feminino, as atletas do Finasa/Osasco (SP) iniciam a busca pelo tricampeonato, em casa, contra a Brasil/Telecom, de Brasília, domingo, às 12 horas - transmissão ao vivo da SporTV e da RedeTV. "Será uma Superliga mais para firmar nomes do que para revelar", afirmou o técnico da seleção brasileira feminina e do Finasa/Osasco, José Roberto Guimarães. "A Regiane, do Rexona, já apareceu no ano passado e agora é se firmar. A MRV/Minas tem um grupo jovem e interessante no biotipo, como a Thaisa (de 17 anos e 1,95m). Até a própria Mari (do time de Osasco)." Apesar de ter sido lembrada por Zé Roberto, Mari disse não precisar mais provar seu valor. Revelou estar ciente de que o segundo ano como atleta profissional será mais difícil, principalmente pelas cobranças que aparecerão. "Não tenho que provar mais nada. Joguei um Grande Prix (na Ásia) e uma Olimpíada (Atenas) com a seleção e acho suficiente", afirmou. A Surpeliga Feminina terá 9 equipes. São três favoritas ao título: Finasa/Osasco, Rexona/Ades e Oi/Campos. Além delas, disputam Brasil/Telecom, Macaé Sports (RJ), MRV/Minas, Pinheiros/Blue Life, São Caetano/Detur e Sesi Esporte (MG). Masculino - Nalbert, capitão da seleção brasileira que conquistou o ouro olímpico em Atenas, tem opinião diferente. ?O que se verá nessa Superliga são jovens jogadores lutando por seu espaço", disse o jogador do Banespa. Além de Nalbert, a Superliga terá outros 3 campeões olímpicos. André Nascimento e Rodrigão estão na Wizard/Suzano, enquanto Giovane defende a Unisul. Mais 8 equipes participarão do torneio masculino: On Line (RS), Bento/Union Pack (RS), Ulbra (RS), Intelbras/São José (SC), Clube Náutico Araraquara (SP), Shopping ABC/São Caetano (SP), Telemig Celular/Minas (MG) e UCS/Colombo (RS).