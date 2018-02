Superliga: é hora do mata-mata Começam neste fim de semana as quartas-de-final da Superliga de Vôlei. Na Masculina, os jogos serão sábado. Às 19h, a Wizard/Suzano recebe a Telemig/Minas. Meia hora depois, jogam Ulbra e Palmeiras/Guaru. E às 20h30, haverá dois jogos: Unisul e Intelbrás (ao vivo na SporTV), Bento Gonçalves e Mastercard/Banespa. Na Feminina, sábado jogam São José e Minas (20h30), Campos e Macaé (19h). No domingo, jogam Rexona/Curitiba e São Caetano (17h), Osasco e Pinheiros (12h).