Superliga Feminina começa nesta sexta A Rexona/Ades começa nesta sexta-feira a caminhada pelo tricampeonato da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe do técnico Bernardo Rezende estréia diante de Suzano, às 19 horas, no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, com transmissão da SporTV. ?Trabalhamos forte, mas o time ainda está em formação, pelo pouco tempo de convívio das atletas?, avalia Bernardinho. A meio Fabiana, 1,93 m e melhor bloqueio na Copa dos Campeões no Japão com a seleção brasileira, confirma o que o técnico disse: ?Estamos em fase inicial de adaptação. Precisamos fazer um bom campeonato e playoff excelente para conquistarmos o título.? No sábado, serão mais quatro jogos da Superliga Feminina: Suzano x Osasco (às 15h, com SporTV), Pinheiros x Minas, São Caetano x Rexona (ambos às 17h) e Macaé x Telecom (às 19h).