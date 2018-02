Superliga: Finasa enfrenta Uberlândia No único jogo desta sexta-feira da Superliga Feminina de Vôlei, a Finasa vai a Uberlândia enfrentar o Seis-Esporte, às 20h30, com transmissão da SporTV. A equipe de Osasco busca a quinta vitória consecutiva na competição. O time mineiro disputou cinco jogos e ainda não venceu . A maior dificuldade para as jogadoras da Finasa é a falta de informação sobre as adversárias. "Não sei quem está atuando lá, por isso os primeiros minutos de jogo são mais para conhecer a forma de atuar do adversário. É fundamental manter o ritmo e o padrão das partidas anteriores e procurar somar mais uma vitória", diz a atacante Bia (na foto ao lado), maior pontuadora da Finasa e da competição, com 66 pontos. Outra jogadora que não tem informações sobre o time de Minas Gerais, comandado por Percy Oncken, é a líbero Arlene: "Conheço a Jordane e a Vanessa, mas não sei quem são as outras. É complicado enfrentar adversárias nessas condições e que ainda vai atuar em casa, com apoio da torcida."