Superliga: Finasa/Osasco vence o Suzano Em Suzano, a Finasa/Osasco venceu o time da cidade hoje, no Ginásio Paulo Portela, com 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/17 e 25/16 em pouco mais de uma hora de jogo, pela Superliga Feminina de Vôlei. A oposto Bia foi a melhor jogadora da partida, com 16 pontos. Osasco só conseguiu impor seu ritmo no fim do primeiro set, que fechou com um ataque de Paula Pequena ? grávida, mas ainda jogando. Ainda ontem jogaram Pinheiros e Minas, Macaé e Telecom, São Caetano e Rexona. A Masculina tem oito jogos neste sábado à noite. Não haverá jogos neste domingo.