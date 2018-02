Superliga: Líder joga em Florianópolis O confronto da On Line, de Novo Hamburgo, líder invicta da Superliga Masculina de Vôlei, com a atual campeã Unisul/Cimed é o destaque da rodada desta quinta-feira. As duas equipes se enfrentam em Florianópolis, às 20h30, com transmissão da SporTV. A rodada será completada com quatro jogos. "Essas três vitórias não significam nada. Cada jogo é totalmente diferente. A variação de resultados nesta Superliga é muito grande. Tem time que joga em casa e perde, e vice-versa. O fato de estarmos vencendo não quer dizer que sairemos sempre vitoriosos", ressaltou Jorge Schimidt, técnico do time de Novo Hamburgo. Do lado da Unisul, o técnico Carlos Weber só pensa na reabilitação. Seu grupo ganhou um jogo e perdeu dois. "Não estamos passando por um bom momento, mas vamos jogar com força total. Queremos ter de volta o mesmo nível de jogo que tínhamos há um mês. A partida será bem disputada. Vamos querer superar esta má fase e botar a cabeça no lugar. O time precisa melhorar", afirma Weber. A Unisul tem mais um problema: não poderá contar com o campeão olímpico Giovane, que se recupera de contratura na coxa direita. Todos os outros jogos da rodada serão às 20h: Shopping ABC/São e Telemig/Minas; Intelbrás/São José e Ulbra; Náutico/Araraquara e Bento/Union Pack; Wizard/Suzano e UCS/Colombo.