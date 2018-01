Superliga: Macaé vence São Caetano Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Açúcar/União São Caetano foi derrotado neste domingo pela Nuceng/Macaé por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 14/25, 25/18 e 16/25, em 1h41 de jogo, no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul. Estefânia foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos. A equipe fluminense está em quinto lugar na classificação, seguida por São Caetano. Nesta segunda-feira jogam Blue Life/Pinheiros e Rexona/Curitiba, no Poliesportivo do Pinheiros, às 20h30 (com transmissão da SporTV).