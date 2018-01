Superliga: Maratona de jogos na volta A Finasa terá 4 jogos em 11 dias, fora de casa. A tabela da Superliga Feminina de Vôlei aperta para a líder do torneio e ganha destaque o trabalho do preparador-físico José Elias de Proença. A Superliga será retomada na sexta-feira, e a Finasa enfrenta o Pinheiros/Blue Life, em São Paulo (SP). E na sequência, o Rexona/Ades (dia 12), no Rio, o Brasil/Telecom, em Brasília (DF) (dia 15), e o Macaé Sports, em Macaé (RJ) (dia 19). "É preciso fazer um trabalho diferenciado, conhecer necessidades e virtudes físicas de cada atleta. Isso evita o estresse muscular e as contusões e melhora deficiências", diz Zé Elias.