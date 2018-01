Superliga masculina: Banespa na final O Banespa/Mastercard garantiu neste sábado à noite sua presença na final da Superliga masculina de vôlei ao vencer o On Line/Herval por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/17), no Ginásio da Ginástica, em Novo Hamburgo (RS). Esta é a terceira vez que o time paulista chega à decisão para buscar um título inédito. Com esta vitória, o Banespa fechou a série em 3 a 1. Agora, aguarda o vencedor do outro duelo, entre Telemig Celular/Minas x Wizard/Suzano (que será disputado na quarta-feira) para conhecer seu adversário na decisão. As datas ainda não foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).