Superliga Masculina: liderança em jogo A liderança da Superliga Masculina de Vôlei estará em jogo na nona rodada do returno. Telemig Celular Minas e On Line (RS) jogam nesta quinta-feira, às 20h30, no ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte (com SporTV). Líder atual, o Minas, do técnico Marcos Miranda, tem um jogo a menos que a On Line e o melhor ataque do torneio, com 37,91% de eficiência. O ponta Roberto Minuzzi é líder no ranking do fundamento, com 50,30% de acertos. "Ser primeiro é um prêmio pela dedicação. Mas dependo do bom trabalho do time", afirma Minuzzi. A equipe gaúcha, de Jorge Schmidt, tem 24,32% de eficiência e destaque para o meio-de-rede Riad, primeiro da lista de bloqueadores com 31,25% de acertos.