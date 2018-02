Superliga Masculina pode ter finalista Pela Superliga Masculina, o Banespa/Mastercard venceu duas vezes a gaúcha On Line/Herval, por 3 sets a 2 (25/23, 25/20, 18/25, 18/25 e 15/10), e ficou a uma vitória de garantir vaga na final. O terceiro jogo da série melhor-de-cinco, que o Banespa vence por 2 a 0, será neste sábado, às 19 horas, em São Bernardo do Campo (com SporTV). A série semifinal entre a Telemig Celular/Minas e o Wizard/Suzano está empatada por 1 a 1 e as duas equipes voltam a se encontrar neste sábado, às 18 horas, em Belo Horizonte, no terceiro jogo da série melhor-de-cinco, que não acaba neste sábado.