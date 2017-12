Superliga Masculina tem clássico gaúcho A Superliga Masculina de Vôlei terá dois jogos nesta quinta-feira. Ulbra/São Paulo e UCS/Colombo fazem o clássico gaúcho a partir das 19h30, em Canoas. Às 20h30, Union Pack/Bento (nona colocada) recebe a Telemig/Minas (quinta), em Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul - ao vivo, no SporTV. A Ulbra sofreu duas derrotas em 11 jogos e está na quarta posição (20 pontos), atrás de Unisul (23), Wizard/Suzano (21) e Banespa/Mastercard/São Bernardo (21). Na Feminina, às 20h, Automóvel Clube/Campos e Açúcar União/São Caetano, jogam em Campos; Macaé recebe a Ecus/Suzano.