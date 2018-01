Superliga Masculina tem datas da final A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou, nesta quinta-feira, as datas do playoff decisivo da Superliga Masculina. Unisul e Ulbra começam a jogar a série melhor-de-cinco partidas sábado, às 21 horas, em Florianópolis (SC). O segundo jogo será na quinta-feira, em Canoas, e o terceiro no dia 12, em Florianópolis. Se necessários, os demais jogos acontecerão nos dias 16 e 19.