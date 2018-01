Superliga Masculina tem rodada cheia Com rodada cheia nesta quinta-feira, o destaque da Superliga Masculina de Vôlei é o confronto entre Ulbra/Ferraz e Nexxera/Unisul, que jogam às 20 horas, com transmissão da SporTV. As duas equipes fizeram as finais das edições 2002/03 e 2003/04 ? na primeira, o título ficou com a Ulbra; na edição seguinte, os catarinenses deram o troco. Na tabela, a equipe da Ulbra, comandada por Ricardo Navajas, ocupa a quinta posição, com seis vitórias e três derrotas. Já a Unisul de José Roberto Guimarães é a sétima, com cinco vitórias e quatro derrotas. No mesmo horário, a UCS/Colombo recebe o Banespa. A equipe paulista defende a vice-liderança da Superliga. ?O Banespa é uma equipe de tradição, que está sempre chegando entre os primeiros colocados. Tem uma equipe jovem para esta temporada, mas conta com o Talmo, que é indiscutivelmente um grande levantador?, analisou José Paulo Peron, técnico da UCS. A rodada será completada com Wizard/Campinas x Shopping ABC/Aramaçan (19h30), Lupo/Náutico x Telemig/Minas (20h), Bento x Tamoyo/São Caetano (20h30). Superliga Feminina ? Haverá apenas uma partida nesta quinta-feira: Suzano recebe a Brasil Telecom, às 20 horas.